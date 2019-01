Que s'est-il passé cette nuit à Melbourne? Petit tour des moments marquants.

LA SENSATION BARTY

Ashleigh Barty a ravi l’Australie en se qualifiant dimanche pour les quarts de finale, et ce pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. La 15e mondiale de 22 ans a livré un superbe combat pour se défaire de Maria Sharapova (4-6, 6-1, 6-4) sur la Rod Laver Arena. La Russe a elle touché ses limites du moment en subissant un énorme coup de pompe et un trou de concentration entre le premier set et 0-4 dans le troisième set. Elle a aussi sans doute raté l’occasion de s’en sortir en laissant filer deux balles de débreak pour 4-4 dans la manche décisive après un superbe come-back.

Barty, finaliste à Sydney, continue de monter en puissance depuis la saison passée et elle pourrait vraiment créer une grande sensation à Melbourne. Sa science du jet et des effets, son tennis agressif et complet, sa main extraordinaire en fond de court ou au filet : elle a tout pour être l’héroïne que son pays attend. Elle n’est que la quatrième Australienne à atteindre les quarts depuis que le tournoi est arrivé à Melbourne Park en 1988. Elle défiera désormais Petra Kvitova pour une place en demi-finales.

COLLINS RENVOIE KERBER AUX VESTIAIRES

Danielle Collins, 25 ans et 35e joueuse mondiale, a étrillé la n°2 mondiale Angelique Kerber (6-0, 6-2) dimanche sur la Margaret Court Arena. L’ancienne joueuse universitaire a confirmé tout son potentiel : un jeu tout en cadence, une prise de balle incroyablement précoce et un culot à toute épreuve. Kerber, elle, est totalement passée à travers de ce match, cueillie à froid puis totalement en panique. Voilà comment la demi-finaliste de l’an passé a pris la porte sans la manière.

LE SHOW TIAFOE

Pour son 21e anniversaire, Frances Tiafoe s’est fait un superbe cadeau. L’Américain, 39e joueur mondial, a éjecté Grigor Dimitrov du tournoi en quatre manches très disputées (7-5, 7-6(6), 6-7(1), 7-5). En puissance et en faisant preuve de belles ressources mentales, il a exposé encore une fois les lacunes du Bulgare. Agassi ou pas Agassi, Dimitrov continue de perdre des matches qu’il doit gagner cent fois… Ce dimanche, il a mené 4-2 dans le deuxième set puis 5- 2 et 6-3 dans le jeu décisif sans jamais réussir à boucler l’affaire. L’audace et le courage était de l’autre côté du filet avec un joueur qui n’a pas cogité, qui a tapé sur tout et lâché le coup juste quand il le fallait. “Il y a dix ans j’ai dit à mes parents que j’allais réussir, que j’allais changer leurs vies et la mienne”, a confié, très ému, Tiafoe sur le court. “Me voilà désormais en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem à 21 ans… Je n’arrive pas à y croire.”