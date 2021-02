La quatrième journée de l’Australian Open a accouché d’une petite surprise avec la disparition de la tenante du titre dans le tableau féminin. Sofia Kenin, 22 ans, a en effet perdu contre la vétérante Kaia Kanepi et avoue avoir craqué sous la pression. Du côté des Belges, Elise Mertens sera la dernière représentante de notre pays en simple. Tour d’horizon d’une nuit à Melbourne.

Elise Mertens poursuit sa route: "Pas facile avec le vent"

Lauréate du tournoi WTA Gippsland Trophy dimanche dernier à Melbourne, Elise Mertens poursuit sa belle série de victoires avec une qualification pour le troisième tour. En tout début de journée australienne, la numéro 1 belge (WTA 16) a éliminé la Chinoise Lin Zhu (ATP 92) en deux sets (7-6, 6-1). "J'ai rencontré quelques difficultés à entrer dans le match", a reconnu Elise Mertens. "Ma première balle de service ne passait pas avec la régularité que j'espérais et mon déplacement n'était pas top non plus. Le vent ne facilitait également pas la tâche pour faire des points quand on l'avait contre soi d'un côté du court. Et puis, elle n'avait rien à perdre et elle jouait bien. Mais finalement, je me suis bien reprise et je suis très contente d'avoir pu gagner ce premier set. Cela m'a permis de me lâcher un peu plus par la suite. Mon service est devenu plus efficace, mes jambes paraissaient moins lourdes et mon niveau de jeu s'est élevé".Au tour suivant, la Limbourgeoise sera face à un défi plus compliqué avec un duel face à la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12) qui a battu la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 37) en trois sets (7-5, 2-6 ; 6-4) au deuxième tour. Pour rappel, Elise Mertens participe pour la quatrième fois de sa carrière à l’Australian Open où son meilleur résultat est une demi-finale en 2018. Elle avait été éliminée en huitième de finale l’année dernière par Simona Halep (WTA 2).

© AFP

Parcours terminé pour Alison Van Uytvanck

Qualifiée pour la première fois de sa carrière au deuxième tour de l’Australian Open, Alison Van Uytvanck savait que son match face à Putintseva ne serait pas une partie de plaisir : “Je n’aime pas vraiment jouer contre Putintseva. Je ne l’ai encore jamais battue. Son style de jeu ne me convient pas trop. Elle a aussi un sacré caractère. Elle n’inspire pas forcément le respect, mais cela reste une très bonne joueuse. Et en fin de compte, c’est elle qui est censée me battre.” Et c’est ce qui s’est passé après un match acharné de presque deux heures où la numéro 2 belge, 67e mondiale, a été battue en trois sets (6-4, 1-6, 6-2).

Kirsten Flipkens profite du double

Sortie au premier tour du simple par Venus Williams, Kirsten Flipkens a eu plus de réussite en double. Associée à la Slovène Andreja Klepac, la Limbourgeoise, qui est arrivée sur le premier Grand Chelem de la saison après une grosse entorse à la cheville encourue au tournoi d’Abu Dhabi, s’est qualifiée pour le deuxième tour du double dames. Pour leur entrée en lice dans le tournoi, Flipkens et Klepac ont battu en deux sets (7-5, 6-4) la paire formée par l’Espagnole Georgina Garcia Perez et la Géorgienne Oksana Kalashikova (WTA 63).

Kenin n’est plus royale : “Trop de pression”

L’Australian Open a perdu sa tenante du titre dans le tableau féminin. Après un premier tour où elle avait déjà affiché un niveau de jeu assez poussif, Sofia Kenin a bu la tasse au deuxième tour face à l’expérimentée (35 ans) estonienne Kaia Kanepi en s’inclinant sur le score en appel de 6-3, 6-2. Incapable de mettre son jeu en place (22 fautes directes et seulement 10 points gagnants), l’Américaine a subi la rencontre et n’a pas trouvé les solutions quand son adversaire lui mettait la pression. Le tableau féminin qui compte de nombreuses outsiders au titre final vient de perdre une des prétendantes à la couronne. Une couronne que Sofia Kenin vient d’abandonner : “Mon adversaire a très bien joué. Moi, je n’étais pas dans le rythme. J’étais bien trop nerveuse et je n’arrivais pas à lâcher mes coups. Depuis mon titre ici l’an dernier, j’ai l’impression que tout le monde attend que je gagne tous mes matches. Aujourd’hui, je n’y étais pas. Ma tête n’y était pas. Mais cela n’enlève rien à la performance de Kaia. Pour être honnête, je savais que je gérerai mal cette pression.”

Petit stress pour la numéro un mondiale

Ce n’est pas parce qu’on est numéro un mondiale qu’il suffit de paraître pour éliminer une joueuse classée 387e au ranking de la WTA. En effet, Ashleigh Barty a été mise en difficulté par Daria Gavrilova avant de se qualifier pour le troisième tour avec une victoire en deux sets (6-1, 7-6). Après un premier set conclu en seulement 27 minutes, où elle avait notamment enchaîné six jeux consécutivement, L’Australienne a perdu le fil en fin de deuxième manche. Alors qu’elle menait 5-2, la numéro un mondiale qui portait un gros bandage à la cuisse gauche, a commis pas mal de fautes ce qui a permis à sa compatriote, ancienne 20e mondiale, de décrocher un tie-break. Dans ce dernier, Gavrilova a hérité de deux balles de sets, mais c’est finalement Barty qui s’est imposée sur sa première balle de match.

© AFP

Le bourreau de Goffin prend la porte

Après son exploit du premier tour où il a battu en cinq sets dans un match de presque quatre heures notre compatriote David Goffin, l’Australien Alex Popyrin, à nouveau soutenu par de nombreux fans locaux, a vu son parcours s’arrêter au deuxième tour de l’Australian Open. Dans une nouvelle rencontre en cinq manches, le 113e joueur mondial a dû s’incliner face au Sud-Africain Lloyd Harris (6-2, 1-6, 6-3, 6-7, 6-3).

L’autre bourreau de Goffin quitte aussi Melbourne

La jeune pépite (17 ans) du tennis espagnol, Carlos Alcaraz, qui avait battu David Goffin lors du tournoi préparatoire à l’Australian Open, a vu son premier tournoi du Grand Chelem se terminer au deuxième tour. Celui qui est présenté dans son pays comme le successeur de Rafael Nadal, un bien lourd héritage, a courbé l’échine face à un autre jeune joueur (22 ans) du circuit, le Suédois Mikael Ymer. Mais il aura quand même fallu un combat de plus de trois heures et un combat en quatre sets (2-6, 6-4, 6-4, 7-6) pour que Carlos Alcaraz quitte Melbourne.

Karolina Pliskova avance sans faire de bruit

Tête de série numéro 6 du tableau féminin, Karolina Pliskova avance discrètement mais sûrement. Après une victoire propre et sans bavure contre l’Italienne Paolini au premier tour (6-0, 6-2), la Tchèque a pris la mesure la nuit dernière en ouverture de journée de l’Américaine Danielle Collins. Après un premier set serré (7-5), Pliskova a pris plus nettement le dessus sur son adversaire dans la deuxième manche (6-2).

L’armada russe va bien

Une nouvelle bonne journée pour la Russie à Melbourne. Annoncé comme un des outsiders de la compétition, Andrey Rublev, qui a remporté cinq titres en 2021, a pris la mesure du Brésilien Thiago Monteiro. Pour y parvenir, le récent lauréat de l’ATP Cup avec son pays a fait preuve de maturité pour éviter un quatrième set en enlevant le tie-break de la troisième manche. Avant cela le Moscovite avait assez logiquement pris les deux premiers sets (6-4, 6-4). Son compatriote Karen Khachanov s’est lui facilement défait du Lituanien Ricardas Berankis en trois petits sets.

39

Le vétéran espagnol, Feliciano Lopez, 39 ans, a réalisé un bel exploit au deuxième tour en s’imposant en cinq sets après avoir perdu les deux premiers (5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4) contre l’Italien Sonego. Il défiera Andrey Rublev au prochain tour.