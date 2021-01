Deux camps se font face à Melbourne. Les joueurs d’un côté, le gouvernement de l’autre. Au milieu, la situation de la fédération australienne devient extrêmement compliquée. Et à chaque nouveau joueur placé en quarantaine stricte, le vase menace de déborder.

D’un côté le gouvernement se retrouve sous la pression des habitants qui craignent de voir des cas de Covid-19 se répandre dans la ville et causer un nouveau confinement. De l’autre, il y a des joueurs qui viennent de passer deux mois à préparer leur début de saison, qui ont suivi toutes les procédures, à qui on avait promis qu’ils ne seraient pas enfermés sans possibilité de s’entraîner, et qui commencent à comprendre que leurs ambitions pour la tournée australienne sont peut-être déjà enterrées.

Peut-être trop de messages rassurants de Tennis Australia