Lauréate du tournoi en 2018, Halep, N.2 mondiale, faisait figure de favorite à Paris, où elle n'avait pas encore perdu le moindre set depuis le début du tournoi.



La Roumaine de 29 ans restait sur trois titres de rang en 2020, à Dubai sur dur en février, avant l'arrêt de la saison pour cause de coronavirus, et à Prague (contre Elise Mertens) et Rome, deux tournois sur terre battue, depuis la reprise. Swiatek, 19 ans, atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.