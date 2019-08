David Goffin a mal commencé sa tournée américaine. Pour son entrée en lice au tournoi ATP 500 de Washington, le Liégeois a été battu, au deuxième tour, par le surprenant Japonais Yoshihito Nishioka 6-7 (5-7), 6-2, 7-6 (7-5) au bout de 2 h 44 d’une rencontre très décousue.

Alors qu’il semblait avoir pris l’ascendant en s’adjugeant le tie-break de la première manche et en réussissant un break d’entrée dans la suivante, le no 1 belge a bizarrement concédé le deuxième set. Le même scénario improbable s’est reproduit dans la manche décisive où, après avoir mené 3-0, il perdit le match au tie-break.

Après son beau parcours sur le gazon de Wimbledon (défaite en quart face à Novak Djokovic), Goffin espérait poursuivre sur sa lancée à l’occasion de son premier tournoi made in USA. Dans un mauvais jour face à un rival qui n’a rien lâché, il n’a pas réussi à trouver ses marques. Ses statistiques en témoignent avec seulement 53 % de premières balles de service, cinq double fautes et seize balles de break concédées. Cette élimination surprise est forcément une déception. A priori, le ciment en outdoor convient parfaitement à son style de jeu. Il aura heureusement l’occasion de monter dans les tours et de prendre sa revanche dès la semaine prochaine à l’occasion du Masters 1 000 de Montréal.