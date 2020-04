L’association des joueuses professionnelles a commencé la distribution de matériel.

La WTA, l’association des joueuses de tennis professionnelles a lancé en cette fin de semaine une campagne humanitaire pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Cette action a été baptisée WTA 4 Love. Le but est de soutenir des institutions qui sont dans le besoin comme les hôpitaux. Cette bonne action se traduira par des dons d’équipements, du matériel permettant aux enfants dont les écoles sont fermées de poursuivre leur apprentissage et la propagation de conseils pour accroître la sensibilisation générale à la façon de rester en sécurité pendant la pandémie du COVID-19.

La première initiative de la campagne WTA 4 Love a été le don de 5000 masques aux travailleurs de première ligne dans la lutte contre la pandémie et 20000 repas dans la région de Tampa Bay (USA, Floride) où se situe le siège mondial de la WTA. Du côté de Londres, où est installé le bureau européen de la WTA, plus de 4000 repas ont été fournis aux professionnels de la santé ainsi qu’aux familles dans le besoin. Un programme surnommé Come Play sera aussi lancé pour favoriser l’activité physique à domicile. L’aide des acteurs et actrices du circuit mondial sera demandé pour fournir les exercices à réaliser chez soi.