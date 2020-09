Le tournoi, nommé après la légende australienne Rod Laver, dure trois jours entre les six meilleurs joueurs européens et le reste du monde et est organisé par Roger Federer. La première édition s'était déroulée à Prague en 2017 avec une victoire de l'Europe qui a renouvelé son titre en 2018 à Chicago et en 2019 à Genève.

Cette année, la compétition a été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. En septembre 2021, la Laver Cup aura lieu au TD Garden à Boston avant de prendre la direction de Londres en 2022.

"Londres a toujours eu une place spéciale dans mon coeur et c'est incroyable d'organiser la Laver Cup dans une de mes villes préférées dans le monde", a déclaré Roger Federer. "Je sais que les supporters britanniques vont adorer la façon dont la Laver Cup rassemble les meilleurs joueurs du monde, dans une atmosphère de respect et de gratitude envers les légendes de notre sport."