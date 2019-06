Après un passage à Prague en 2017 et une escale à Chicago en 2018, ce tournoi opposant l’Europe au reste du monde aura lieu à Genève du 20 au 22 septembre. Une compétition initiée et financé par la société de Roger Federer qui ne rapporte pas de points, mais qui constituera un événement officiel dans le calendrier ATP.

On connaît désormais les membres de la sélection européenne qui ont été annoncés ce vendredi. Aux côtés de Federer et Nadal qui avaient déjà annoncé leur présence, on retrouvera Dominic Thiem, Alexander Zverev et Fabio Fognini.

L'Europe avait remporté les deux premières éditions. Pour rappel, Goffin avait disputé la dernière édition signant un succès contre Schwartzman et une défaite en double en compagnie de Dimitrov.