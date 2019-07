Un joueur ravi de l’évolution du tournoi organisé en Brabant wallon. "J’apprécie beaucoup l’effort réalisé par les organisateurs pour augmenter le prize-money. Ce genre de tournoi est plus que rare en Belgique, il faut donc saluer l’effort réalisé ici et j’espère que d’autres clubs suivront cet exemple, même si je sais que cela demande beaucoup d’efforts. Mais pour les joueurs Belges, c’est quand même plus agréable de pouvoir disputer des tournois d’un tel niveau dans notre pays. Pour une fois, j’ai pu dormir dans la famille et pas dans un hôtel."



Jeroen Vanneste © sterpigny

Pour la toute première fois, le TC Odrimont proposait un tournoi doté de 25000 dollars. Baptisé le Coyote Open, le tournoi organisé dans les installations du club de la commune de Lasne, a connu un joli succès, attirant au passage de nombreux jeunes talents mondiaux.L’apothéose avait lieu ce dimanche avec la finale opposant le Belge Jeroen Vanneste à l’Allemand Jeremy Jahn. Une finale parfaitement maîtrisée par notre compatriote qui s’est imposé 6-1, 7-5 pour s’offrir une deuxième victoire consécutive dans un tournoi doté de 25000 dollars., confie le Roularien.