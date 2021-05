Oui c’est encore possible. Alors qu’ils possèdent déjà chacun un palmarès hors du commun et une kyrielle de performances extraordinaires, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic peuvent encore battre des records en s’imposant dans un peu plus de quinze jours à Roland-Garros. Petit tour d’horizon des barrières qui pourraient encore être repoussées par les membres du Big 3.

Avec treize titres à Roland-Garros, Rafael Nadal détient le record de trophées récoltés dans un même tournoi. Porter ce chiffre à quatorze ne changerait pas grand-chose si ce n’est faire encore un petit peu plus de lui le plus grand joueur de l’histoire sur terre battue. Par contre, si l’Espagnol s’impose en finale, il battra deux nouveaux records. Il deviendrait le joueur le plus âgé (35 ans et 10 jours) à s’imposer dans le Grand Chelem français devant Andres Gimeno, vainqueur en 1972 à 34 ans et 10 mois. Le Majorquin établirait aussi la plus grande amplitude dans le temps entre deux titres avec un premier sacre en 2005 et un dernier en 2021, soit 16 ans d’écart.

En cas de succès final à Roland-Garros, Rafael Nadal ou Roger Federer porterait à 21 le nombre de titres décrochés en Grand Chelem. Les chances à Paris de voir l’Espagnol y arriver sont bien plus grandes que celles du Suisse. Une victoire de Novak Djokovic (18 sacres) permettrait au Serbe de revenir à un trophée de ses deux prétendants au titre de plus grand joueur de l’histoire du tennis.

Nadal, Federer et Djokovic possèdent un point commun. Aucun n’est parvenu à remporter deux fois tous les tournois du Grand Chelem. L’Espagnol n’a décroché qu’une seule fois le titre en Australie. Le Suisse et le Serbe pourraient combler cette lacune en soulevant la Coupe des mousquetaires le dimanche 13 juin.