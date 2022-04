On ne peut pas encore parler de nostalgie, mais quand les bonnes nouvelles tombent pour Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, c’est toute la planète tennis qui affiche un grand sourire. Et ce mardi 26 avril a été très réjouissant pour les membres du Big3.

Rafael Nadal : absent des courts depuis la finale d’Indian Wells à cause d’une fissure de stress à une côte, l’Espagnol a dû faire l’impasse sur le début de saison sur terre battue. Le roi de l’ocre a annoncé son retour à la compétition au Masters 1000 de Madrid qui débutera la semaine prochaine. "Malgré le fait d’arriver un peu juste au niveau de la préparation, j’ai vraiment envie de jouer et de jouer à domicile car les opportunités sont rares. Je vais donc essayer de le faire de la meilleure façon possible. Rendez-vous à Madrid", a annoncé le Majorquin sur ses réseaux sociaux.

Roger Federer : le Suisse qui fêtera ses 41 ans en août et qui n’a plus joué un tournoi depuis Wimbledon 2021 à cause d’une nouvelle opération au genou sera présent en octobre au tournoi de Bâle qu’il a remporté à dix reprises. C’est la première officialisation de la présence du Suisse dans une compétition de l’ATP en 2022. Avant de se rendre dans son fief, le Bâlois devrait disputer la Laver Cup (23 au 25 septembre), l’épreuve par équipes, dont il est le créateur.

Novak Djokovic : pendu aux décisions gouvernementales des différents pays dans lesquels il espère pouvoir jouer à cause de son statut de personne non vaccinée, Novak Djokovic a appris une bonne nouvelle de la part des organisateurs de Wimbledon : "Comme vous le savez, la vaccination n’est pas obligatoire pour entrer sur le territoire britannique et elle ne sera pas non plus pour participer au tournoi", a expliqué le CEO du Grand Chelem londonien, Sally Bolton.