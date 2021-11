La cloche annonçant la fin de la saison 2021 a retenti pour les joueurs et joueuses belges. En profitant de quelques jours de congé avant d’entamer la préparation à l’année 2022, ceux-ci vont jeter un coup d’œil dans le rétro et évaluer leur niveau des douze derniers mois. Comme pour les étudiants, un bulletin évaluera leurs performances avec pour certains une situation d’échec et pour d’autres une année remarquable. Dans ces évaluations, la Race représente leurs résultats sur la seule année 2021 et les classements ATP ou WTA les points accumulés lors des 52 dernières semaines (18 meilleurs résultats). Ces deux derniers rankings n’étant plus gelés suite à la crise du Covid-19.

Grande Distinction

Elise Mertens: WTA 20 > WTA 21 â Race : 15e