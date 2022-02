Alors qu’il doit s’adresser à la presse tout prochainement, afin de livrer sa vérité sur tous les événements qui ont précédé l’Australian Open, on commence à y voir un peu plus clair sur le calendrier de Novak Djokovic. Et bien évidemment, il est plutôt clairsemé à l’heure d’écrire ces lignes. Comme on l’a déjà évoqué, tant qu’il n’est pas vacciné (mais peut-être l’est-il désormais ?), le Serbe n’aura pas beaucoup d’opportunités de défendre sa première place mondiale. Qui, pour rappel, ne tient "qu’à" 1 240 points. Son dauphin, le Russe Daniil Medvedev, aurait d’ailleurs pu dangereusement se rapprocher du Graal s’il n’avait pas déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Rotterdam qui se clôture ce dimanche. Bref, là n’est pas vraiment le sujet.