Si on nettoie le classement en enlevant tous les joueurs de plus de 20 ans, le Canadien Félix Auger-Aliassime s’installe sur le trône. Il devance très nettement son dauphin né en 2000, l’Allemand Rudolf Molleker qui n’est que 163e aujourd’hui. Si on rajoute tous les joueurs de moins de 25 ans, FA2 reste dans le top 10 (8e).

Il est le premier joueur né dans les années 2000 à être entré dans le top 50.

(...)