"Salut tout le monde, je voulais juste vous informer qu'à mon arrivée à Sydney, j'ai été testé positif au Covid", a tweeté dimanche Shapovalov. "Je suis tous les protocoles, y compris l'isolement et l'information des personnes avec lesquelles j'ai été en contact", a-t-il rassuré. "Pour l'instant, je ressens des symptômes mineurs et j'ai hâte de retourner sur le court, lorsque cela sera sans danger." Le joueur de 22 ans a été l'un des premiers à arriver en Australie en vue de sa participation à la Coupe ATP où il était censé jouer pour le Canada, à trois semaines du premier Grand Chelem de l'année. Shapovalov a joué contre Nadal au tournoi exhibition d'Abou Dhabi, où la superstar espagnole a également été testée positive. Le responsable de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a affirmé la semaine dernière qu'il était convaincu que l'ancien numéro un mondial pourrait participer à l'épreuve de Melbourne, qui doit débuter le 17 janvier. "Les joueurs qui sont testés positifs maintenant vont (s'isoler) jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux et qu'ils iront bien", a déclaré Tiley aux journalistes.