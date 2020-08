Elle est venue, elle a vu et elle a vaincu. Incorporée dans l’équipe des New York Empire lors de la World Team Tennis qui s’est déroulée à White Sulphur Springs aux États-Unis du 12 juillet au 2 août, Kim Clijsters - avec ses équipiers - a remporté l’épreuve alors que sa team ne partait pas avec les faveurs des pronostics.

Ce tournoi par équipes post-confinement représentait un nouveau départ pour notre compatriote dans son opération come-back au plus haut niveau. Dans une formule où les simples se jouaient seulement jusqu’à cinq jeux, l’ancienne numéro 1 mondiale a marqué les esprits en remportant ses cinq matchs (elle a aussi remplacé sa partenaire Sabine Lisicki en cours de match lors de deux rencontres avec une victoire et un revers à la clé). De quoi faire naître, chez certains, les espoirs les plus fous.

