Zoom sur le petit concours qui occupe les ramasseurs de balles à Roland-Garros.



"Tu as de la chance, tu es sur la rencontre entre John Isner et Jack Sock mais je suis sur le match entre David Goffin et Diego Schwartzman."

Voilà le discours qu’on pourrait entendre entre deux des plus de deux cents ramasseurs de balles présents sur Roland-Garros. Pourquoi ?