© AFP





Kevin Anderson : "Mes pensées vont à Andy Murray. J'espère vraiment qu'on continuera de te voir te battre sur les courts et que tu arrêteras selon ta volonté. Reviens-nous vite en forme... Le tennis, c'est mieux avec toi."







Karen Khachanov : "Je suis vraiment triste. Tu es un vrai champion et un super exemple pour nous tous. Reste fort."







Vasek Pospisil : "Sans nul doute, l'un des meilleurs gars sur le circuit. Tellement de respect pour lui, en tant que sportif et en tant qu'homme. J'espère que son corps récupérera. Dans le cas contraire, il manquera à tous."



L'Écossais, 31 ans, ancien n°1 mondial et vainqueur de trois levées du Grand Chelem, n'est plus en mesure de jouer normalement en raison d'une blessure récurrente à la hanche droite qu'il traîne depuis Wimbledon 2017.Le monde du tennis à réagi à cette annonce, à commencer par David Goffin. Le Liégeois a croisé le fer avec Andy Murray à plusieurs reprises durant sa carrière, sans jamais parvenir à le battre en six confrontations, n'était pas au courant du choix de l’Écossais., observe le 22e joueur mondial., poursuit le Rocourtois en soulignant le nombre conséquent de matches que Murray jouait par saison lors de ses meilleures années., conclut-il.Théâtre de cette annonce qui a fait grand bruit, l'Australian Open a immédiatement envoyé son soutien à son ancien quintuple finaliste.Outre David Goffin, de nombreux joueurs ont réagi au choix de Murray.: "