Le coach de David Goffin pense qu’il peut aller plus haut que le top 10…



Que peut lui apporter sa victoire face à Nadal à Sydney ?

"C’était important pour lui de battre Dimitrov et Rafa. J’ai vu un grand changement dans son attitude après le match face à Grigor alors je sentais que ça pouvait être son jour face à Nadal. Il faut garder à l’esprit que Rafa a eu du mal à s’ajuster en venant de Perth, mais quand même : quand on l’affronte, on sait qu’il va tout donner. Après le match face à Grigor, David a vraiment commencé à croire que son niveau était là. C’était très bon face à Rafa et ça m’a fait plaisir de voir que les choses travaillées cet hiver portaient déjà leurs fruits."



(...)