Elle n’a que 23 ans, mais on a l’impression que ça fait une éternité qu’on l’attend à ce niveau. Le plus drôle ? Aryna Sabalenka est d’accord. "J’ai déjà 23 ans, c’est déjà quelque chose en soi, a-t-elle dit en plaisantant. Mais oui, j’avais beaucoup de mal en Grand Chelem jusque-là. C’est vrai. C’était dur de gérer mes émotions et après chaque défaite j’étais tellement déçue de constater que je ne tenais pas la pression. Je commençais à me dire que je n’allais jamais y arriver, mais j’ai beaucoup travaillé avec mon coach et un psychologue et je suis ravie de voir que ça a payé."