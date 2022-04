Les préparatifs de la première édition du Circus Brussels Open vont bon train. Dans 12 jours, Bruxelles accueillera ce qui se fait de mieux sur la planète padel. Parmi les stars du top 20 qui découvriront la gare Maritime de Tour et Taxis sous un autre angle, on retrouvera la légende, Fernando Belasteguin. L’Argentin de 42 ans peut se targuer d’avoir remporté le titre de champion du monde à… 16 reprises ! Il a vécu avec le dossard n°1 durant 16 ans et 8 mois, de 2002 à 2018.

Passé pro à 15 ans, il a disputé 278 finales avec 227 titres à la clef. Il y a un mois, il s’alignait au tournoi de Miami avec un gamin de 19 ans, Arturo Coello. "Il est le plus jeune champion d’une Finale Master. L’ambiance était indescriptible. Il aurait pu être mon fils."

La longévité de Bela en dit long sur son amour du padel. Il se réjouit de venir à Bruxelles dans dix jours. "Je suis content de jouer dans une ville aussi belle que Bruxelles, soulignait-il. La ville méritait d’avoir une étape du championnat du monde de padel. Je peux vous assurer que les meilleurs joueurs du monde assureront le meilleur spectacle possible."

Bela n’avait pas été formaté pour devenir le Federer du padel. Durant son adolescence, il a osé franchir le cap du professionnalisme, ce qui l’a éloigné de sa terre natale.

"Je n’aurais jamais imaginé pouvoir être n°1 mondial, même dans mes rêves les plus fous, assure-t-il. M ais quand je le suis devenu, j’ai tenté de garder cette place le plus longtemps possible. Je m’y suis accroché de nombreuses années."

Sa famille est sa principale source d’inspiration et de motivation. "Le jour où je prendrai ma retraite, je pourrai regarder ma famille dans les yeux et dormir paisiblement car j’ai fait de mon mieux chaque jour dans ma carrière pro pour qu’ils soient fiers et à l’abri."

Du haut de sa grande sagesse, il ne cherche pas à établir une hiérarchie entre le tennis et le padel. "Je n’aime pas comparer un sport aussi grand que le tennis avec un sport comme le padel. Nous commençons à peine à nous faire connaître dans le monde. Les deux sports doivent être appréciés et nous, en tant que joueurs de padel professionnels, pouvons copier-coller beaucoup de choses que le tennis a très bien fait pour que notre croissance mondiale soit encore plus rapide. Voir un match de tableau final de grands tournois comme le Circus Brussels Padel Open est spectaculaire. Le public va apprécier. J’en suis sûr."

