Le Suisse récupère moins vite que prévu de son opération.

Interrogé par SRF, une télévision suisse sur l’état de santé de Roger Federer après son opération au genou du mois de février, Severin Luthi, l’un des entraîneurs de l’ancien numéro 1 mondial a reconnu que la guérison de son poulain traînait un peu et prenait plus de temps de prévu : “Il n’a pas récupéré aussi vite qu’on l’espérait” , a expliqué Severin Luthi. “Sa guérison est plus lente que nous le pensions.” Dans un planning idéal, le Bâlois, après avoir subi une arthroscopie au genou droit en février dernier, devait être remis pour Wimbledon, prévu en juillet, avant que l’épidémie du Coronavirus ne chamboule totalement la saison en cours et le calendrier avec notamment l’annulation du Grand Chelem anglais. Finalement, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem devrait être fin prêt pour la probable reprise du tennis en août prochain.