MADRID 01/08 (AFP)

Le gouvernement de la région de Madrid a recommandé d'annuler le Masters 1000 de tennis prévu pour septembre dans la capitale espagnole à cause de la propagation du Covid-19, ont révélé samedi les organisateurs du tournoi ATP.

D'abord prévu en mai, le tournoi de Madrid, un des évènements majeurs de la saison sur terre battue, a été reprogrammé du 12 au 20 septembre dans le calendrier modifié suite à la pandémie.

Mais la réapparition en Espagne de foyers épidémiques a amené les organisateurs à douter, samedi dans un communiqué, de la tenue du tournoi "sans complications sanitaires qui affecteraient joueurs, public et employés".

Les autorités de la région de Madrid ont recommandé que "le tournoi n'ait pas lieu à cause de l'évolution actuelle du Covid-19", ont ajouté les organisateurs, qui assurent "analyser et peser en détail toutes les options possibles". "La décision finale sur la tenue du Mutua Madrid Open 2020 sera du fait de Ion Tiriac et Super Slam Ltd., propriétaire de la licence du tournoi", conclut le communiqué.

Rafael Nadal, cinq fois titré à Madrid (2005, 2010, 2013, 2014, 2017), avait annoncé sa participation au tournoi dirigé par l'ancien champion roumain.