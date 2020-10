Le rêve de Zizou Bergs s’est terminé mais le Limbourgeois a prouvé face à Khachanov qu’il valait mieux que sa 528e place mondiale.

Un service à la fois puissant, souvent bien placé et varié, de l’audace dans le jeu avec des montées au filet souvent en deux temps, du culot sur certains échanges, une balle prise assez tôt après le rebond et des retours de service effectués en avançant pour contrer au plus vite l’adversaire. Voilà la palette de coups offerte par Zizou Bergs (ATP 528), ce jeudi soir en huitième de finale de l’European Open, face au Russe Karen Khachanov, 17e mondial.