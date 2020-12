Le co-détenteur, avec Roger Federer, du record de titres en Grand Chelem a également tenu à adresser un message sur les réseaux sociaux de sa fondation " C'est une année à oublier. Je veux souhaiter beaucoup de courage aux personnes qui ont perdu un proche. Espérons que 2021 soit une meilleure année et que le vaccin atteigne un maximum de foyers pour récupérer la vie qu'on connaissait avant. Tout dépend de nous pour que les choses n'empirent pas."





Pour son retour à la compétition, l'Espagnol n'a pas encore confirmé sa participation à l'ATP Cup (du 1 au 5 février) mais sera bien au rendez-vous à Melbourne dès le 8 février pour le premier Grand-Chelem de la saison.

C'est certainement l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, mais l'actuel numéro deux mondial a également montré être un grand champion en dehors des courts. La "", qui a vu le jour en 2010, a fait un don de 3000kg de nourriture à la Banque alimentaire de Majorque. Ces aliments récoltés ont pour but d'être offerts à des familles défavorisées et principalement à des enfants.