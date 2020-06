Le 24 mai 2005, la Belgique attendait avec une impatience plus accrue qu’à l’ordinaire la deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Justine Henin focalise toute l’attention médiatique. Kim Clijsters aussi. La protégée de Carlos Rodriguez court derrière un 4e titre du Grand Chelem et son deuxième à la Porte d’Auteuil. Elle fait figure de grande favorite.

Néanmoins, un autre phénomène arrive par la grande porte pour disputer son premier tournoi à l’avenue Gordon Bennett. Rafael Nadal n’a que 18 ans. L’Espagnol, fort de ses cinq titres sur terre battue conquis durant la tournée préparatoire (Costa do Sauipe, Acapulco, Monte-Carlo, Barcelone et Rome), s’était déjà glissé au rang de 4e tête de série, derrière Roger Federer, Andy Roddick et Marat Safin. À l’aube de l’examen parisien, le gaucher aux cheveux longs et aux mimiques savoureuses affichait déjà une simplicité déconcertante.

(...)