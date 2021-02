Le match à ne pas louper la nuit prochaine : un test de taille pour Nadal Tennis Christophe Verstrepen © AFP

L’Espagnol devra afficher son meilleur visage pour se défaire du tout feu tout flamme Fabio Fognini.



L’affrontement du feu et de la glace. Voilà ce que va nous proposer le huitième de finale entre l’Italien Fabio Fognini et l’Espagnol Rafael Nadal. D’un côté on retrouve un joueur qui peut partir en vrille à chaque instant et même se mettre à insulter ses adversaires, ce qu’il a fait à Nadal lors de la finale du tournoi de Hambourg en 2015 en lançant à ce dernier “Ne me casse pas les c…”. Et de l’autre un joueur au mental d’acier qui garde le contrôle de ses émotions dans toutes les circonstances et qui n’a jamais cassé une raquette sur un court en tournois.



(...)