Un match de titans est attendu cette nuit à New York.

Les spectateurs du court Arthur-Ashe vont se régaler lors d'une demi-finale explosive entre Elina Svitolina et Serena Williams. Enfin, une demi-finale féminine de Grand Chelem oppose deux gros bras du circuit. Non seulement, Svitolina et Serena sont proches de leur meilleur niveau, mais, en plus, le poids de l'histoire ajoute une pincée de sel à la rencontre. L'Américaine, qui n'a pas oublié l'épisode dramatique de l'an passé où elle avait gâché la fête d'Osaka en finale, vient de passer le cap des 100 matches gagnés à Flushing Meadows.

"C'est vraiment incroyable, a confié celle qui fêtera ses 38 ans à la fin du mois. Je devais avoir 16 ans à mes débuts ici. Je ne me suis jamais dit que j'arriverais un jour à 100 victoires. Je ne pensais pas que je serais toujours là."

Beaucoup se posaient la question ces dernières années. Après être devenue maman, Serena a galéré pour retrouver son poids de forme. Pour la première fois depuis longtemps, elle semble assez solide pour tenir les échanges etla durée.

L'Américaine a remporté le premier de ses six trophées à l'US Open il y a 20 ans et vise un 24e titre en Grand Chelem face à des adversaires dont aucune, au stade des quarts de finale, n'a même joué de finale de Grand Chelem.

Les chiffres sont fous. Elle a atteint les demi-finales à 13 reprises en 19 participations. Si elle bat l'Ukrainienne, elle détiendra le plus grand nombre de victoires avec Chris Evert (101).

"Physiquement, je me sens super bien. Et plus que tout, je m'amuse à chaque fois que je viens sur ce court" Arthur-Ashe, a prévenu Williams qui affronte donc une Svitolina qui jouera sa première demi-finale à New York. Elle a un atout dans son jeu. En tribune, son petit ami Gaël Monfils a une influence sur son mental. Les deux amoureux se plaisent à déballer leur vie amoureuse sur les réseaux sociaux. "Il est là pour moi, il m'encourage et je suis moi aussi là pour lui, avait raconté Svitolina durant Wimbledon. Il comprend, je comprends, ce que nous traversons. C'est génial", précise Elina Svitolina qui aime s'entraîner avec Gaël Monfils. "Taper des balles avec lui m'a certainement aidée à améliorer mon temps de réaction et mon jeu de jambes, à me déplacer vraiment vite", a-t-elle expliqué.

Suffisant pour battre Serena ? Le match au sommet démarre à 1h00 (heure belge).