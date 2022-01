Après son match face à Nick Kyrgios disputé dans une ambiance de folie sur la Rod Laver Arena où la motivation venait d’elle-même, le numéro deux mondial et grand favori de l’Australian Open, Daniil Medvedev va retrouver une atmosphère plus calfeutrée la nuit prochaine lors de son match du troisième tour face au Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 57). Concentré sur son objectif de décrocher son premier Grand Chelem en Australie, le Russe a aussi dans un coin de sa tête le statut de premier mondial qu’il peut atteindre en cas de succès final à Melbourne.

“Vous savez, au plus vous montez dans le classement, au plus vous voulez aller loin. Je suis numéro 2 mondial depuis un petit bout de temps et je joue pas mal. Donc oui je veux devenir premier au ranking de l’ATP et gagner 25 tournois du Grand Chelem. Mais le plus important pour y parvenir, c’est de travailler dur, d’améliorer mon jeu, d’être un meilleur joueur. Et quand je m’engage dans une compétition je veux la remporter. Regardez la dernière ATP Cup, une compétition par équipes, je suis parvenu à gagner trois matches en affichant une belle motivation. Je voulais réaliser quelque chose de grand pour la Russie. Malheureusement nous n’y sommes pas parvenus mais je suis arrivé à Melbourne avec une bonne préparation. Mais remporter un Grand Chelem, ce n’est pas facile, on rencontre de grandes oppositions. Parfois vous perdez tôt dans le tableau, parfois vous perdez tard, parfois vous gagnez. Mon objectif est simplement de bien jouer. Et si je joue bien, mes chances de remporter de grands titres augmenteront. Et je peux devenir numéro 1 mondial, surtout avec les points que Novak Djokovic va perdre à cause de son absence. On ne peut pas nier cette situation. Mais je ne suis pas responsable de son absence. Si j’arrive à devenir n°1, même dans ces circonstances, je pense que mon crédit ne sera pas attaqué.”

Et si les chances de Daniil Medvedev de remporter l’Australian Open sont si grandes c’est parce que le natif de Moscou se sent comme un poisson dans l’eau quand il évolue sur dur.

“Ce qui rend mon jeu si efficace sur dur ? Mes frappes et mon déplacement, je pense. Mais surtout mes frappes, j’aime que ma balle traverse bien l’air. Je ne sais pas si je suis clair, parce que c’est difficile à expliquer. Je fais en sorte que ma balle ne perde pas de vitesse après le rebond, parce que je joue assez loin de ma ligne de fond. Beaucoup de gars qui essaieraient de jouer d’aussi loin verraient leur balle perdre de la vitesse, et l’adversaire aurait alors un coup facile à jouer. Donc beaucoup ne le font pas, parce que ça n’a pas de sens pour eux. J’essaie de développer mon jeu, de l’améliorer de façon à trouver comment gêner mon adversaire, peu importe la surface. Mais, oui, pour le moment j’ai été meilleur sur dur, parce que je sens que je sais quand je dois jouer le coup droit de l’adversaire, quand je dois jouer son revers, quand je dois jouer court, quand je dois jouer long. Sur dur, j’ai ce petit plus de sensation pour faire le bon choix au bon moment, que j’arrive parfois à avoir sur terre ou gazon mais pas à chaque match. Et en Grand Chelem, vous en avez besoin à chaque match pendant deux semaines.”

Face à lui, la nuit prochaine, Daniil Medvedev retrouvera le Néerlandais Botic van de Zandschulp qui a réalisé une belle percée au classement mondial la saison dernière grâce notamment à un beau parcours à l’US Open où sorti des qualifications le natif de Wageningen rejoindra les quarts de finale. Stade de l’épreuve où il s’inclina en quatre sets contre… Daniil Medvedev, futur lauréat du Grand Chelem américain.

“Je lui avais donné du fil à retordre à New York. je sus le seul à lui avoir pris un set. C’est bien de savoir comment jouer contre un adversaire. Vous connaissez ses faiblesses, s’il en a. Je pense que je suis plus en forme maintenant que l’année dernière. À l’époque, je disputais mon huitième match, ici ce ne sera que mon troisième avec un abandon de Richard Gasquet au deuxième tour. J’ai passé beaucoup moins d’heures sur les courts.”

Heureux de son nouveau statut, celui qui était encore hors du top 100 il y a quelques mois rêve du jour où il aura la chance d’affronter deux légendes : “Je pense que Federer et Nadal sont les plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Ce serait cool si je pouvais les affronter. Ils vieillissent et la question est de savoir combien de temps ils continueront à jouer.”