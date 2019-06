Novak Djokovic arrive en milieu de deuxième semaine frais comme une rose. Le Serbe n’a laissé que 31 jeux et zéro set lors de ses 4 premiers matchs. À titre de comparaison, son adversaire du jour, Alexander Zverev, en a concédé 71, dont 5 sets.

Avec 31 jeux cédés, soit une moyenne de 2,5 jeux par set, Djokovic devance même Nadal (34) et Federer (39). Nole ne s’est pas époumoné, mais il ne s’est pas encore testé en situation délicate. "Pour l’instant, je suis satisfait de mon jeu, confie-t-il. J’ai joué le plus proche possible de mon meilleur tennis sur terre battue. Je suis satisfait de tous les aspects de mon jeu. Tout se passe bien. Je suis motivé pour remporter le titre. C’est pour cela que je suis là, mais il reste encore beaucoup à faire."

De l’autre côté du filet, Alexander Zverev arrive avec de nombreux matchs dans les jambes. Pendant que Djoko s’entraînait à Paris, l’Allemand se rassurait en remportant son premier titre de l’année à Genève. Le n°1 mondial n’est pas friand de jouer la semaine qui précède un Grand Chelem.

"Je n’ai pas besoin de jouer la semaine avant le début d’un tournoi du Grand Chelem. C’est quelque chose que je n’ai pas fait beaucoup dans ma carrière, hormis à Eastbourne avant Wimbledon en 2017, se souvient Djokovic. La plupart des joueurs qui sont en haut du classement ne font pas les tournois avant le Grand Chelem. Il semblerait que Sascha n’était pas satisfait de ses résultats dans les grands événements. Il n’avait donc pas assez de grands matchs. Il voulait en faire quelques autres." Face à Djokovic, il sera servi.