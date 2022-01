Depuis le début de l’Australian Open un parfum de Coupe Davis flotte dans l’air quand la paire locale Kyrgio-Kokkinakis grimpe sur les courts. Les deux Australiens sont là pour mettre l’ambiance, secouer leurs adversaires et bouter le feu avec le soutien des fans qui ne se privent pas pour soutenir, bruyamment si possible et parfois d’une manière anti-sportive, leurs favoris. Ce qui a fonctionné pour sortir en huitième de finale la 15e tête de série mais surtout la première composée des Croates Pavic et Mektic, champions olympiques, au tour précédent.

Une rencontre qui s’est terminée dans les vestiaires comme l’explique Thanasi Kokkinakis : “Je vais être honnête, c’est le préparateur physique de Pavic qui s’est approché de nous d’une manière assez agressive. Il s’est approché de Nick et a dit que nous étions irrespectueux. Ils ont dit qu’on faisait de l’esbroufe, mais je suis sûr que si on avait joué à l’extérieur en Croatie, cela aurait été la même chose. Je pensais qu’ils supporteraient la défaite un peu mieux que cela.”

© AFP



Finalement tout s’est bien terminé même si Nick Kyrgios a rajouté une petite couche sur Twitter en souhaitant à leur adversaire un bon retour en Europe. La nuit prochaine, les deux trublions en découdront pour une place en demi-finale, ce qui ne devrait pas changer leur approche de la rencontre avec l’envie de faire le spectacle.

“Parfois nous perdons des points à cause d’un manque de concentration mais ici je ressens un sentiment différent, a poursuivi Nick Kyrgios. Honnêtement, j’ai l’impression que nous sommes les favoris du tournoi de double. Nous avons déjà sorti deux têtes de série. Thanasi évolue à un superbe niveau.”

La révélation australienne de ce début de saison pointant, elle, comme avantage le soutien du public : “Je pense que notre concentration est la plus grande différence cette année par rapport aux autres saisons. L’année dernière, c’était difficile, il y avait environ sept personnes dans les tribunes avec le Covid-19. Cette année, avoir ce soutien de la foule, vous voyez à quel point cela aide, cela ressemble à une atmosphère de fête. Et je pense que quand nous nous amusons, cela nous permet de nous concentrer au mieux.”

Et malgré la concurrence des matchs de simple messieurs ou dames qui se joueront en même temps que leur quart de finale, Nick Kyrgios est persuadé que les fans de tennis regarderont son match à la télévision : “J’ai vu les chiffres des audiences télévisées, ils ont augmenté de 45 % quand on joue. Parfois, il y a plus de gens qui nous regardent que les stars qui jouent en simple.”

L’Allemand Puetz et les Néo-Zélandais Venus sont prévenus. Ils devront cette nuit se farcir leurs adversaires mais aussi un public hostile comme le résumait si bien Mektic après son élimination : “Il y a une paire immonde dans ce tournoi qu’il faut réussir à battre et, malheureusement, nous avons échoué.”

Pour le plus grand plaisir des Australiens.