Dans une chaleur suffocante, l’Australien John Millman avait éliminé Roger Federer à l’US Open en 2018.

Dans le tableau masculin, la cinquième journée de l’Australian Open propose quelques affrontements intéressants avec par exemple le duel entre le jeune et talentueux Stefanos Tsitsipas et l’expérimenté Milos Raonic. Mais le match que nous voulons absolument regarder est celui de Roger Federer. Pourquoi ? Parce qu’avec le temps qui passe, les occasions de voir en action le Suisse de 38 ans vont devenir de plus en plus rares.

