David Goffin (n°13) – Alexey Popyrin (Aus/WC) mardi vers 2h15-2h30

Après un match de dames qui démarre à 1h du matin, David Goffin entrera dans le court 3 pour défier Alexey Popyrin, un Australien de 21 ans qui affiche 196 centimètres sous la toise. Popyrin a eu besoin d’une invitation pour être là.

Boosté par son nouvel entraîneur, le Liégeois était revenu avec un moral flambant neuf, mais le jeune Alcaraz a semé le doute dans l’esprit de Goffin. «C'est clair que ce n'est pas le départ rêvé de ma tournée australienne, mais le rendez-vous le plus important a lieu dans quelques jours", avait-il dit après sa défaite de la semaine passée à Melbourne. «Je n'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut tout changer, non. Il faut tâcher de repartir de l'avant, mettre une bonne intensité aux entraînements, et rester positif pour l'Open d'Australie. Il faut continuer le travail effectué avant la quarantaine, même pendant la quarantaine, et rester motivé pour mieux jouer la semaine prochaine.»

Entre les lignes, l’issue de la rencontre dépendra du facteur invisible : le mental. A ce petit jeu, David Goffin est imprévisible. Il est capable du meilleur comme du pire.

Seule certitude, face à lui, se dresse un géant australien qui est assez jeune et qui a remporté Roland Garros chez les juniors. L’Australien adore la terre battue. Il possède pourtant un gros service et un excellent coup droit. Il impose des trajectoires bombées, mais parfois tendues. Il use et abuse des deux pour déstabiliser son adversaire. Il a une frappe lourde. Il est frêle et vif. Il lui manque encore l’endurance. Son petit jeu de jambes n’est pas son poids fort. Son revers non plus. Il base son jeu sur une première balle de service et un enchaînement coup droit. Malgré sa taille, il joue peu au filet.»

Popyrin n’est pas un excité à la Kyrgios. Il est très cool et calme. Il prend le temps de se construire.

Voilà Goffin prévenu !