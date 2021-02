“C’est quoi ce joueur, il frappe n’importe comment, ses balles sont toujours dans le terrain et en plus bien placées.” “On dirait qu’il ne sait pas ce qu’il fait.” “Comment est-ce qu’il peut jouer aussi bien en tenant aussi mal sa raquette.” Voilà des remarques qu’on peut encore sur tous les courts de tennis du monde. Et un tournoi du Grand Chelem ne fait pas exception à la règle, surtout quand comme Naomi Osaka (WTA 3) on va défier la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, 71e mondiale.

(...)