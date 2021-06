Venu à Roland-Garros pour se rassurer sur son état physique et reprendre du rythme avant Wimbledon et les Jeux olympiques, qui représentent ses deux grands objectifs de la saison, Roger Federer disputera son troisième tour ce soir à 21 heures sur le court Philippe Chatrier dépourvu de supporters. Face à l’Allemand Dominik Koepfer (ATP 59), le Suisse tentera de poursuivre son parcours dans un tournoi qu’il considère déjà comme réussi et où son genou semble tenir la route.

“Je ne sais pas si c’est plus traumatisant de jouer sur terre ou sur du dur. Quand vous affrontez un joueur comme Cilic les échanges ne sont pas longs. À Doha sur une surface dur lors de ma reprise, les échanges étaient plus longs et plus lents. Je ne sais pas comment vous l’expliquer, mais parfois les gens pensent toujours que la terre battue est lente. Ce n’est pas si lent. C’est en fait la plupart du temps plus rapide que sur les courts en dur de nos jours. Sauf si vous prenez Cincinnati, Shanghai et quelques événements en salle. Mais à part ça, j’ai l’impression que si vous jouez un jour où il fait assez chaud, la terre battue peut en fait être un peu plus rapide. Maintenant, évidemment, ce qui entre en jeu, ce sont les mauvais rebonds et les glissages. On peut aussi reculer loin, surtout sur le court central parce qu’il y a tellement de place. Pour revenir à mon genou, la bonne nouvelle, c’est que j’ai beaucoup d’informations et que ce sera encore le cas dans les jours qui suivent. Que je gagne ou que je m’incline. Venir à Roland-Garros était définitivement un bon choix. Je suis très heureux.”

Et la victoire contre Marin Cilic au deuxième tour a augmenté le capital confiance de l’ancien numéro un mondial : "C’était un très bon match. J’ai eu des hauts et des bas mais en sortant du court je savais d’où venait cette inconstance. Mais je suis parvenu à élever mon niveau de jeu quand la rencontre était plus serrée, j’ai trouvé des solutions pour prendre les devants. Je me suis un peu surpris. Je ne pensais pas pouvoir jouer à ce niveau pendant 2 h 30. Le niveau était élevé. J’ai un peu d’énergie qui me reste, j’ai de la réserve. Je suis plus clair dans mes frappes. Je sais où courir. Vers l’avant, pas toujours vers l’arrière. J’ai encore un peu de difficulté en défense, mais c’est complètement normal. Je n’ai pas joué beaucoup, c’est sur terre… J’ai pu élever mon niveau de jeu. Je ne m’attendais pas à aller aussi haut.”

Et ce samedi soir face à Dominik Koepfer, vainqueur de Taylor Fritz (6-3, 6-2, 3-6, 6-4), il faudra encore se montrer performant pour poursuivre dans le Grand Chelem français la préparation pour Wimbledon.