Avec les prestations ce vendredi de Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Danniil Medvedev, on aurait pu facilement trouver dans le tableau masculin la rencontre de la journée. Mais la programmation de Serena Williams sur le court Philippe-Chatrier (pas avant 16h) a fait pencher la balance vers la partie de l’Américaine. Pourquoi ? Parce qu’à bientôt 40 ans, en septembre, l’ancienne reine du circuit est plus proche de la fin de sa carrière qu’à ses débuts. Chaque rencontre, surtout dans un Grand Chelem comme Roland-Garros sur la surface qu’elle dompte le moins bien, elle a quand même remporté trois fois le Majeur français, peut être la dernière. Et puis surtout, on admire la ténacité de cette grande championne qui n’a plus rien à prouver mais qui court depuis des mois et des mois derrière un mythique 24e titre en Grand Chelem.

Après avoir éliminé les Roumaines Begu (en deux sets) et Buzarnescu (en trois manches), l’actuelle huitième femme au ranking WTA va en découdre avec sa compatriote Danielle Collins (WTA 50).

“C’est une fille qui joue vraiment bien surtout quand on lui laisse le temps de s’installer dans la rencontre. Je sais donc ce que je dois faire. Danielle, c’est vraiment une personne géniale en dehors des terrains. J’adore la rencontrer dans les vestiaires. Idéalement, cela aurait été superbe de ne pas devoir jouer l’une contre l’autre. Je désire toujours qu’elle se débrouille bien dans les tournois, mais ici ce sera pour une fois différent.”

Et pour rejoindre les huitièmes de finale, Serena Williams sait que sa mission sera plus aisée si son premier service est performant comme lors du tour précédent : “Contre Buzarnescu je l’ai trouvé plutôt bien. Mais je me suis beaucoup entraînée après mon premier tour. Je suis content que cela se soit mieux passé. Mon entraîneur insiste pas mal sur ce travail au service. Il sait que si je le fais bien à l’entraînement, ce sera aussi bon en match.”

Danielle Collins est avertie…