Belinda Bencic (Sui/n°10) - Daria Kasatkina (Rus) à 11h

La 4e journée à Roland commencera très fort. Dès 11, sur le court Simonne-Mathieu, Belinda Bencic (Sui) défie son amie Daria Kasatkina. Les deux filles ont un potentiel de Top 10 même si leur forme du moment est loin d'être au top. A 24 ans, elles ont déjà engrangé une belle expérience. Elles ont gagné RG en juniore. Elles ont porté tous les espoirs de leur nation. Mais, elles ont déçu à l'arrivée. Leur jeu est basé sur un talent naturel, mais les blessures et certaines faiblesses psychologiques ont ruiné leurs dernières saisons. Bencic n'est que l'ombre de la 4e joueuse qu'elle était il y a un peu plus d'un an. Kasatkina avait aussi poussé les portes du Top lorsqu'elle bossait avec Philippe Dehaes. Elle s'est effondrée à cause d'un mental sur courant alternatif. Kasatkina n'a plus réalisé un bon résultat en Grand Chelem depuis 2018. Elle avait alors atteint les quarts de finale à Roland et à Wimbledon. Depuis, elle passait plus de temps à s'interroger sur la suite de sa carrière. Elle a envisagé de mettre un terme à tout ça. En 2021, elle a repris des couleurs. Les victoires s'enchaînent. Il lui manque un gros résultat en Major pour se remettre totalement en scelle. Pour Bencic, la galère avait pris les traits d'une grave blessure au poignet gauche. En 2017, elle était opérée. Depuis son retour, elle a signé une demi-finales à l'US en 2019. Elle reste fragile. Bencic avait remporté leur seul match, mais sur dur à Adélaïde en 2020. La terre battue parisienne n'est pas comparable. Au premier tour,

Celle qui filera au 3e tour aura une belle carte à jouer dans un quart de tableau assez faible sur papier. Osaka et Andreescu ne sont déjà plus là.