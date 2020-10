Le dernier représentant français dans le tableau masculin va défier Stan Wawrinka, lauréat de Roland-Garros en 2015.

Depuis le mardi 10 juillet 2018 et la victoire de la France sur la Belgique à la Coupe du Monde de football, quand le sport hexagonal à la seum, les fans belges y trouvent un certain plaisir. C’est ce qui arrive sur ce Roland-Garros 2020 où la France qui comptait dix-huit joueurs sur la ligne de départ dimanche dernier n’en compte plus qu’un à l’entame du troisième tour. Le spectaculaire Gaël Monfils, non ! Le fantasque Benoît Paire, non ! Le talentueux Richard Gasquet, non plus ! Il s’agit pour le grand public de l’inconnu Hugo Gaston, 20 ans et 239e au classement de l’ATP. Et comme de nombreux fans de tennis, on aime découvrir de nouveaux visages, on jettera un œil, si la météo le permet, sur le court Suzanne-Lenglen lors du deuxième match de la journée pour voir à quoi ressemble ce joueur, gaucher, d’1m73 qui a bénéficié d’une invitation pour prendre part à ce Roland-Garros 2020 et qui défiera Stan Wawrinka, lauréat du tournoi en 2015. Mais on peut déjà vous donner quelques indications sur le dernier espoir tricolore à la Porte d’Auteuil.