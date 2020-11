Le temps d’une semaine et plus spécialement d’un dimanche après-midi, on a retrouvé le Daniil Medvedev de la deuxième moitié de la saison 2019. Celui qui en six tournois entre la fin juillet et la mi-octobre avait décroché trois titres (dont deux Masters 1000 : Cincinnati et Shanghai) et trois finales (dont celle de l’US Open).