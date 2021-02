Le mental au tennis, un outil primordial: "Les joueurs sont des êtres humains avec des émotions, pas des robots" TennisInterview Christophe Verstrepen © AP/Belga

Ancien joueur pro, Olivier Rochus évoque l’importance du mental dans la réussite et la gestion d’une carrière au haut niveau.



Gaël Monfils qui craque et laisse couler quelques larmes en pleine conférence de presse, David Goffin qui parle de pression, d’émotions et de confiance quand il évoque sa défaite au premier tour de l’Australian Open après avoir eu quatre balles de match. Voilà des nouveaux exemples qui prouvent que le tennis ne se joue pas seulement avec les jambes et les bras. L’aspect mental est très important voire prépondérant dans un sport où être bien dans sa tête est aussi important que de posséder un bon service. Joueur pro pendant quinze ans sur le circuit international, Olivier Rochus confirme l’importance de l’aspect mental dans la réussite d’une carrière mais aussi dans la gestion de celle-ci.



(...)