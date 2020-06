Le Serbe envisage de snober la tournée américaine pour marquer son désaccord suite à l'annonce des mesures de sécurité drastiques envisagées.

La tenue ou non de l'US Open en août et en septembre prochain provoque bien des remous au sein du circuit mondial. Entre les "pour" et les "contre", le débat fait rage.

Ce mercredi, Novak Djokovic a annoncé qu'il préférait se concentrer sur la saison de terre battue en vue de Roland Garros et faire l'impasse sur le tournoi américain. La raison de ce choix provient en grande partie des mesures strictes qui pourraient être imposées aux joueurs, avec notamment un isolement de 14 jours pour les personnes qui arrivent aux États-Unis, un accès restreint aux courts, une seule personne de l’entourage des joueurs dans les tribunes et une circulation réduite dans New York.

Face à cette position claire du numéro un mondial, il y a les pour et les contre. L'Espagnol Roberto Bautista-Agut abonde dans le sens du Serbe : "Je ne suis pas d'accord avec certaines mesures", a-t-il expliqué sur Europsort, "Il y a des joueurs pour qui le préparateur physique est très important, comme le kiné. Limiter le staff au seul entraîneur me semble être une mesure qui aura du mal à passer. En tout cas, je ne l'accepterai pas. Même si le tournoi met un kiné à votre disposition, ne pas avoir son kiné avec soi à l'hôtel, ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec Novak. Bien sûr, son équipe est peut-être plus importante que les autres, mais on peut trouver un juste milieu. Il n'y aura pas de public, donc on peut bien avoir un ou deux membres de plus par équipe. Je pense que nous devons aborder ce sujet au Conseil des joueurs afin de faire pression pour obtenir de meilleures conditions."

À l'opposé, l'Américaine Danielle Collins, 51e au classement WTA, a réagi sur son compte Instagram en mettant Djokovic face à ses contradictions, lui qui s'est empressé de vouloir mettre en place un fond de soutien destinés aux joueurs mal classés et pour lesquels la crise du Covid-19 allait engendrer de graves problèmes financiers, alors que dans l'autre sens, il était le premier à vouloir l'annulation du Grand Chelem américain qui constitue une éclaircie dans la grisaille pour bon nombre de ces joueurs.

"Alors que voici une immense opportunité pour beaucoup de gagner enfin de l'argent, voici le numéro 1 mondial qui dit que ce sera trop difficile de jouer si on ne peut avoir qu'une seule personne dans son staff. Si toutes les conditions sanitaires sont réunies pour assurer notre sécurité, je pense que nous pouvons supporter cela. C'est facile de donner des leçons, de dire aux autres quoi faire de leur argent et de militer contre l'US Open quand on a gagné pas loin de 150 millions de dollars en carrière. Mais pour nous (la plupart des joueurs de tennis) qui ne voyageons pas avec une suite, nous avons besoin de retourner au travail. Ce serait sympa que le meilleur joueur du monde soutienne cette opportunité et ne tente pas de la gâcher", a réagi la joueuse américaine sur Instagram.

© Instagram Danielle Collins