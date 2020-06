Après plusieurs joueurs de Bundesliga ce week-end, le monde du tennis aussi se lève pour soutenir George Floyd.

L'affaire George Floyd prend des proportions importantes partout dans le monde. Pour rappel, Floyd est un citoyen américain qui a été étouffé par un policier lors de son interpellation à Minneapolis. Si Coco Gauff s'était déjà indignée sur les réseaux sociaux en posant la question "J'utilise ma voix pour lutter contre le racisme. Utiliserez-vous la vôtre?" A la fin de la vidéo elle questionnait encore ses followers: "Suis-je la prochaine?"

Maintenant, c'est au tour de Frances Tiafoe de lutter contre le racisme et les bavures policières à l'encontre des afro-américains. Grâce au hashtag #HandsUpDontShoot et cette citation de Martin Luther King: "La fin de nos vies commence le jour où nous nous taisons à propos des choses qui comptent vraiment."

Dans cette vidéo, il pousse les joueurs à poser leur raquette au sol et à mettre les bras en l'air. Soutenu par Serena Williams, Jo-Wilfried Tsonga, Naomi Osaka, Gaël Monfils et bien sûr Coco Gauff, la vidéo prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux.