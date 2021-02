Australian Open: le pari risqué de Novak Djokovic Tennis04:39 Carole Bouchard © BELGA

Le Serbe entend aller au bout de son tournoi, quoi qu’il lui en coûte.



L’an dernier, Roger Federer avait tenu à finir son Open d’Australie, allant jusqu’en demi-finales, même sur une jambe. On ne l’a pas revu sur un court depuis. Cette saison, Rafael Nadal s’acharne sur son dos et Novak Djokovic négocie avec des abdominaux sérieusement touchés dans un troisième tour où il avait deux sets d’avance. Il espère pousser jusqu’à la ligne d’arrivée malgré tout, quitte à déchirer ce qui ne l’a peut-être pas, par miracle, encore été. Borné, le Big 3 ? Absolument, et ça a plus souvent été une qualité.



(...)