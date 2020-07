Le patron de la WTA se montre pessimiste: "Probablement pas de retour à la normale avant 2022" Tennis N. Ch. Steve Simon, le PDG du circuit féminin, reste prudent à moins de deux semaines de la reprise. © Belga

Le circuit WTA reprendra ses droits à Palerme (Italie), dans moins de deux semaines. Avec Simona Halep en probable tête d'affiche. Interrogé par The National, Steve Simon, le boss de la WTA, a fait part de ses doutes quant à l'avenir proche du tennis: "Nous ne sommes pas dans une période normale. On doit fonctionner dans un monde qui est imparfait actuellement, mais on essaye de trouver une certaine équité, des opportunités malgré une situation tout sauf idéale. Il y a encore beaucoup de problèmes avec les quatorzaines, ça va être le cas jusqu'à la fin de l'année".



Le calendrier de la fin de saison est très incertain, à l'image de la tenue (ou non) de l'US Open et des tournois chinois. "On devrait savoir d'ici deux semaines si on pourra jouer en Chine ou pas cette année. On l'espère vraiment. Pour l'instant, on ne sait pas. Je dirais que c'est du 50-50", explique encore Simon.



En attendant, c'est le fonctionnement global de la balle jaune qui doit être revu: "Tout est au conditionnel, semaine après semaine, mais on essaye d'avoir le maximum de jeu et d'utiliser cette année comme un test d'apprentissage. On doit trouver comment continuer à avancer tout en gardant tout le monde sain et sauf parce qu'il n'y aura probablement pas de retour à la normale avant 2022. On doit trouver des sources de revenus pour nos joueuses et nos tournois afin qu'ils survivent. On ne veut pas perdre des sponsors et des diffuseurs."