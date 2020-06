Srdjan Djokovic a remis de l'huile sur le feu dans les médias serbes.

Après le fiasco de l'Adria Tour, l'organisateur du tournoi exhibition Novak Djokovic a été contraint de s'excuser et a avoué "s' être trompé". Si le numéro un mondial fait profil bas, son père Srdjan à lui remis de l'huile sur le feu en s'en prenant explicitement à Grigor Dimitrov dans les médias serbes.

"Nous ne savons pas où il l'a attrapé, mais il l'a eu. Il a faiut beaucoup de mal à Novak, à la Croatie, à la Serbie et à ma famille. Il aurait dû être testé dans son pays d'origine", a-t-il déclaré à RTL Serbie.

Si l'attaque du père de Djoko est ciblée sur le joueur bulgare, c'est parce que celui-ci a été le premier, présent à l'Adria Tour à avoir été testé positif au covid 19.

Dans la foulée de ces propos, le manager de Dimitrov, Georgi Stoimenov a tenu à réagir : "Après trois mois d'isolement total, Grigor est allé directement à Belgrade. Ni à Belgrade, ni plus tard à Zadar, on lui a proposé ou imposé de faire un test pour le coronavirus."

"Les organisateurs de l'événement sont les seuls à avoir la responsabilité du protocole sanitaire du tournoi et de créer les règles à suivre. Grigor a strictement respecté toutes les règles imposées par les organisateurs et les lois et règlements existants lors du passage de la frontière entre la Bulgarie, la Serbie et la Croatie", a-t-il poursuivi.