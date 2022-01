2

Nadal a rejoint Djokovic dans le cercle très fermé des joueurs qui ont remporté au moins 2 fois chaque Grand Chelem.

90

L’Espagnol compte maintenant 9O titres : 21 Grands Chelems, 36 ATP 1000, 22 ATP 500, 10 ATP 250 et une médaille d’or en simple aux Jeux.

© AFP

17

Le nombre d’années entre le premier titre en Grand Chelem de Nadal (Roland 2005) et le dernier arraché à Melbourne.

298

Avec 298 victoires en Grands Chelems pour 41 défaites, le ratio

de succès de Nadal est de 87,9 %.

Il devance Djokovic (87,5 %) et Federer (86 %). Mais est derrière Björn Borg (89,2 %).

© IPM

4

L’Espagnol est le 4e plus vieux joueur à remporter l’Open d’Australie à 35 ans et 241 jours, derrière Ken Rosewall, 37 ans et 62 jours (1972), Federer, 36 ans et 173 jours (2018)

et à nouveau

Ken Rosewall 36 ans et 73 jours (1971).

29

Nadal a joué 29 finales en Grand Chelem,à 2 longueurs de Roger Federer et Novak Djokovic (31).

7

Le nombre de tournois du Grand Chelem décrochés par Nadal passés ses trente ans (Roland-Garros 2017 à 2020, US Open 2017 et 2019, Open d’Australie 2022).