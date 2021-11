Casper Ruud avait été l’avant dernier à se qualifier pour le Masters. Le Norvégien avait été pointé du doigt car il n’avait pas brillé lors des grands événements en 2021.

Ruud a fait taire ses détracteurs en une semaine en rejoignant les demi-finales du Masters à la suite d’un bel exploit face à Andrey Rublev. Mené d’un set et un break, il a inversé le cours de ce match couperet.

Les esprits chagrins mettront en exergue qu’il n’a pas dû battre un joueur du top 4. Il s’est contenté de Norrie et Rublev.

Samedi, le Norvégien recevra une belle opportunité de montrer ce qu’il a dans la raquette. Il sera opposé à Daniil Medvedev, le tenant du titre. L’autre demi-finale sera encore plus passionnante. Alexander Zverev défiera à nouveau le grand favori Novak Djokovic. Après l’avoir privé de sa médaille d’or aux JO, l’Allemand essayera de le priver d’une 8e finale et d’un possible 6e titre.

Dans les colonnes de AS, le physiothérapeute argentin Ulises Badio est revenu sur son patient serbe.

"J’ai fait des thérapies avec lui que je n’ai jamais pu faire avec d’autres athlètes, commence-t-il. L’autre jour, un footballeur appelé Zlatan (Ibrahimovic) est venu demander à Novak quel âge il avait : ‘34 ans’, a‑t-il dit, et il a expliqué que le meilleur moment de sa carrière était quand il avait 35 ans. Le soir, quand nous travaillions, j’ai dit à Novak : ‘Tu te rends compte que tu as 34 a ns et que l’année prochaine peut être la meilleure ?’ Il est important qu’il sache qu’il a encore de nombreuses années devant lui, je pense quatre ou cinq ans."