La semaine de reprise à Palerme a montré la difficulté physique d’enchaîner des matchs officiels pour toutes les joueuses. La pression malmenait les organismes qui étaient, dès les quarts de finale, ornés de tapes et autres bandages. Aucune session d’entraînement ou exhibition ne peut remplacer un tournoi qui fait toujours monter l’adrénaline. Il n’existe aucun secret pour traverser sereinement un confinement de cinq mois. Le corps ne peut pas rester en alerte maximale sans connaître la date du prochain challenge. Le corps… et l’esprit non plus. Les joueurs et joueuses ont vécu un stress totalement inédit : arrêter la compétition presque une demi-année sans être blessé.

(...)