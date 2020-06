Bernard Giudicelli l'a affirmé sur la chaîne Twitch du 9e mondial.

Reporté en septembre à cause de la crise du Covid-19, Roland-Garros aura bel et bien lieu selon Giudicelli. Dans un échange sur Twitch, il a affirmé à Gaël Monfils: "Oui, je te confirme, Gaël, Roland-Garros aura bien lieu." Avant ensuite d'enchaîner en rigolant, "On organise Roland-Garros pour que tu le gagnes, Gaël." Le Français, 9e mondial, lui a répondu "Je vais essayer de le gagner, tu le sais Bernard" a-t-il affirmé. Mais il y a toujours une personne qui loue Roland-Garros. Ça fait 12 ans qu'il loue Roland-Garros avant moi. Je vais essayer de le louer avant lui cette année." Rafael Nadal devrait apprécier.

Plus sérieusement, Giudicelli est resté un peu plus vague en évoquant "Un Roland-Garros avec un maximum de public." Tout en prévenant que l'organisation s'adaptera au gouvernement. "N'oublions pas que c'est le gouvernement qui décide. Le huis clos, c'est vraiment l'hypothèse qu'on n'affectionne pas. Avec l'agrandissement du stade et les gestes barrières, on peut tout à fait imaginer un Roland à jauge réduite pour protéger les joueurs et le public."