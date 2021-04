Formateur dans l’âme et coach de haut niveau - il a travaillé avec Xavier Malisse, Kristof Vliegen, Christophe Rochus, Daria Kasatkina et Monica Puig -, Philippe Dehaes a pris le temps de nous expliquer les spécificités du jeu sur l’ocre, à l’aube du premier grand tournoi de la saison sur terre battue, Monte-Carlo.

Le jeu sur terre a-t-il évolué lors des dix dernières années ?

"On peut prendre en exemple celui qui a 93 % de victoires sur cette surface depuis le début de sa carrière et qui est quasiment imbattable, Rafael Nadal. Sur les quinze dernières années, il y a eu une évolution dans son jeu. Sur ses premières victoires à Roland-Garros, il ne montait quasiment pas au filet. Aujourd’hui, c’est un joueur plus agressif qui a amélioré son service, ses volées et qui est plus solide en revers. Il y a une vraie tendance vers un jeu beaucoup plus agressif sur terre battue. C’est aussi une généralité pour l’ensemble du jeu. Les joueurs sont plus forts physiquement, plus puissants. Il y a aussi un meilleur matériel donc le jeu va plus vite qu’avant. Donc oui il y a eu une évolution sur terre comme sur les autres surfaces."



(...)